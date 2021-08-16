الرئيس اللبناني.. وعد بحكومة خلال أيام وإصرار على البقاء

بشر الرئيس اللبناني ميشال عون بقرب تشكيل حكومة طال انتظارها في بلد يوشك على الانهيار الاقتصادي.
واستبعد عون الاستقالة من منصبه قائلا في تصريحات عقب لقاء بوفد "المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا": "آمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا على أن يستكملها الرئيس التالي في وقت لاحق".
وكانت دعوات قد صدرت في لبنان في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس البائسون يسارعون للحصول على البنزين.
ولامس لبنان نقطة حرجة مع نقص الوقود المستورد مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.
ورغم ذلك، فشلت النخبة الحاكمة في الاتفاق على خطة إنقاذ أو تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس/آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.
وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي لتشكيل الحكومة بعد أن تخلى زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن محاولاته قائلاً إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون. وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.
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