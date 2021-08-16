العراق ينفي دعوة سوريا لقمة "دول الجوار"

نفت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، أنباء تحدثت عن توجيه دعوة لسوريا للمشاركة بقمة دول الجوار المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحكومة العراقية تؤكد أنها "غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم رئيس الوزراء العراقي".

وشددت على أنه "لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية".

وتأتي القمة في وقت تعيش بغداد تحولات كبيرة عقب قرار انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بنهاية العام الحالي، فضلاً عن استحقاقات مصيرية تتمثل بالانتخابات التشريعية المبكرة التي من المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويصف مراقبون للشأن السياسي وبعض القوى النيابية، مساعي الكاظمي في جمع تلك الدول عن العاصمة بغداد، بأنها خطوة مهمة تصب في مصلحة العراق ودول المنطقة.

كانت حكومة الكاظمي وجهت خلال الأيام القليلة الماضية دعوات رسمية لأكثر من 6 دول، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.