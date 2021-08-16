أفغان بين السماء والأرض.. مشاهد مأساوية تحت أجنحة الطائرات

قد يصبح مقطع فيديو لمئات الأفغان وهم يتدافعون لتسلق طائرة وسط عودة طالبان، أحدث صورة لليأس في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

طائرةٌ متوقفة في مطار كابول محاطة ببحر من المواطنين الذين يتدافعون ويقاتلون لدخول المقصورة من السلم الوحيد المتصل بالباب الأمامي.



وفي محيط الطائرة، شوهد الكثيرون يتجولون حول مدرج المطار ولا يبذلون أي جهد للعثور على طائرة أخرى لتسلقها، في مشهد يخلو من أي أمل في المغادرة.

وبعد وقت قصير من انتشار مقطع فيديو لتدافع حشود كبيرة على تسلق إحدى الطائرات، على وسائل التواصل الاجتماعي،. اليوم الإثنين، انتشر مقطع آخر مرعب، لم يتم التحقق من صحته.

فالفيديو الثاني يظهر إقلاع إحدى الطائرات، وسقوط شخصين على الأقل من السماء، كانا تشبثا بعجلات وجناحي الطائرة.

وكانت الصور التي تتناقلها شاشات التلفزة ووكالات الأنباء العالمية من مطار حامد كرازاي الدولي بكابول الذي يعتبر نقطة الخروج الوحيدة من أفغانستان، تشبه موقف حافلات فوضوي أكثر من مجرد مطار.

فالأسلاك الشائكة تحيط بالمدرج في بعض المناطق، فيما تحدق خلفها طوابير من الأفغان في القوات الأمريكية القليلة المتبقية التي تحرس المطار.

ومنذ أمس الأحد، وبعد حرب استمرت 20 عاما، باتت حركة طالبان تسيطر على أفغانستان بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وأثار الانهيار السريع المذهل للحكومة الأفغانية ، مع سيطرة مسلحي طالبان على القصر الرئاسي ، الخوف والذعر في العاصمة كابول.