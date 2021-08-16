وضع برلمانيين تحت الإقامة الجبرية في تونس

وضعت السلطات التونسية النائبين في البرلمان المجمد محمد صالح اللطيفي عن كتلة المستقبل وزهير مخلوف المستقيل من حزب قلب تونس المتحالف مع حركة النهضة الإخوانية، تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما.

ومخلوف وجهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إليه.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث تقدّمت الفتاة المتضرّرة بشكوى إلى السلطات الأمنية ضد مخلوف تتهمه فيها بالتحرش الجنسي مرفقة شكايتها بصور.

أما اللطيفي والملقب بـ"سطيش" كانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أنه كان محكوما بعشرين سنة سجنا بتهم تهريب المخدرات وتم القبض عليه متلبسا بتهريب "القنب الهندي" و"الكوكايين"، إلا أن أحد معاونيه ادعى أنه هو من قام بالعملية ليتم إطلاق سراحه.

وسبق وأن نفى هذين البرلمانيين هذه التهم.