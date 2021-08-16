"الصحة التونسية" لـ"دوت الخليج الإخبارية": 594141 شخصا تلقوا لقاح كورونا في اليوم الثاني لحملة المليون

في اليوم الثاني من التلقيح المكثف، نجحت تونس في تلقيح 594 ألفا و141 شخصا، وفق ما أعلنت عنه مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد.

وانطلقت تونس منذ الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، صباح الأحد، لتلقيح الفئة العمرية بين 18 و39 عاما، بهدف التسريع في نسق التلقيح.



وخصصت السلطات التونسية 402 مركز تلقيح موزعة على جميع المحافظات، للحصول على التلقيح من نوع "جونسون" و"موديرنا"، في إطار اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف.

وقال علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، إن اللقاحات موجودة في تونس بفضل الهبات التي قدمتها الدول الصديقة والشقيقة إلى تونس، علاوة على مقتنيات الوزارة.

وتابع في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أنه قريبا سيتم تلقيح الرياضيين والفنانين والتجار، موضحا أن هدف وزارة الصحة تلقيح أكبر عدد ممكن من التونسيين.

وأشار إلى تخصيص يوم خاص للحوامل بالتنسيق مع ديوان الأسرة والعمران البشري.

وكتبت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد، تدوينة وجهتها للشباب، الذي تلقى التطعيم، تقول فيها: "594141 جرعة لقاح جديدة تلقيتموها اليوم.. رقم قياسي آخر حققتمُوه في إطار اليوم الثاني لعمليّات التلقيح المكثّف التي أذن بها سيادة رئيس الجمهوريّة".

وتابعت: "شكرا على استجابتكم شكرا على إصراركم.. أنتم أمل هذا الوطن وقلبه النابض.. أنتم المستقبل وبكم ومعكم نبني تونس جديدة.. لقد كنتم جميعكم في موعد مع التاريخ. إن حياة المواطن التونسي وصحّته هي أولويّة الأولويات."

والأحد الماضي، نظمت تونس اليوم المفتوح الأول للتطعيم ضد كورونا للمواطنين البالغ أعمارهم فوق 40 عاما، بقرار رئاسي، بعد توفير 6 ملايين جرعة، وطعمت خلاله أكثر من نصف مليون مواطن.