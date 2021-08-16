سيول تركيا.. المآساة مستمرة وزيادة في أعداد الضحايا

قالت السلطات التركية، الأحد، إن السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بالبلاد أودت بحياة 64 شخصا.
وتسببت السيول في فوضى بالولايات الشمالية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السيطرة على حرائق الغابات بعد أن اجتاحت المناطق الساحلية الجنوبية لمدة أسبوعين.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن 54 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات في ولاية قسطمونو وقُتل 9 آخرين في سينوب وواحد في بارتين.
وكشفت الصور التي التقطتها وسائل الإعلام المحلية عن أضرار جسيمة في بلدة بوزكورت في ولاية قسطمونو. فيما يبحث عمال الطوارئ عن المفقودين في المباني المهدمة.
وجرفت السيول عشرات السيارات وأكوام الأنقاض ودمرت مباني وجسورا وأغلقت الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إنه تم إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة، وبعضهم بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.
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