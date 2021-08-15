موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. نفط العراق وذهب لبنان وبلح اليمن

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تراجعت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2021 (أبريل- يونيو) إلى 7.3%، قياسا على 7.4% بالربع السابق له.

ربما لا تعيش البورصة المصرية أفضل أحوالها، ولكن تلوح في الأفق فرص تحسن بدعم من حزمة طروحات شركات يترقبها المستثمرون.

لعب مركز دبي التجاري العالمي دورا رئيسيا في تنويع اقتصاد دبي وعمل على خلق أثر اقتصادي أوسع، مرسخا مكانتها عالميا.

رسخت الإمارات مكانتها باعتبارها رائدا إقليميا لها تاريخ حافل من الخطط الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وبيئة تنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال.

كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي أن بلاده وقعت عقودا مع شركات نفطية أجنبية عاملة في قطاع النفط لحفر 131 بئرا نفطيا جديدا.

موسم جني "المناصف"، وهو أحد أفضل أنواع التمور اليمنية، كما أنه من أشهر المواسم التي يحتفل بها أبناء تهامة بنهاية موسم جنى البلح.

وسط البحث عن حل للأزمة العاصفة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، يطرأ على السطح إمكانية تسييل احتياطي الذهب لامتصاص صدمة قرار دعم الوقود.

سيطرت روح إيجابية على تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأحد.