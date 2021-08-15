20 سبتمبر.. كندا تحدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأحد، إجراء انتخابات فيدرالية مبكرة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويأتي الإعلان بعد أقل من عامين من آخر انتخابات، حيث يترأس ترودو حكومة أقلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ما يجعله مرتهنا لأحزاب المعارضة لتنفيذ إصلاحاته.



وقال ترودو، في العاصمة الفيدرالية أوتاوا إن "الحاكمة العامة وافقت على طلبي حل البرلمان.. سيتوجه الكنديون تاليا إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر".

واعتبر أن كندا تشهد "لحظة تاريخية" و"من الأهمية بمكان أن يتمكن الكنديون من اختيار كيفية الخروج من هذا الوباء".

وأضاف قائلا: "أطلب منكم دعم حكومة تقدمية وطموحة تتبنى نظاما صحيا قويا وسكنا لائقا وبيئة محمية".

وعلى غرار دول أخرى، أعلنت كندا أخيرا أنها تواجه موجة وبائية رابعة ناجمة خصوصا عن المتحورة دلتا السريعة الانتقال.

لكن البلاد سجلت واحدا من أفضل معدلات التلقيح في العالم، إذ تلقى 71 في المئة من الكنديين (38 مليونا) جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا وبلغت نسبة المحصنين بالكامل 62 في المئة.