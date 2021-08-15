إيران تعتقل 5 محامين واقتيادهم لجهة مجهولة

أفادت منظمة حقوقية إيرانية، الأحد، أن السلطات الأمنية في العاصمة طهران اعتقلت مساء أمس السبت، خمسة محامين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت منظمة "هرانا" الحقوقية في بيان على موقعها الرسمي، واطلعت عليه مراسلة "دوت الخليج الإخبارية"، إلى أن المحامين المعتقلين هم "آراش كايخسروي، مصطفى نيلي، محمد رضا فغيحي، محمد هادي عرفانيان كساب، ليلى حيدري".



وأضافت المنظمة أنه تم اعتقال الصحفي والناشط السياسي مهدي محمديان أيضاً، كما جرى اعتقال الناشطة المدنية "مريم أفرافراز".

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من ملاحقة محامي المعتقلين وعائلاتهم، فإن أسباب اعتقالهم ومكان احتجازهم لا تزال غير معروفة، لكن من المرجح أن يكون عدد المعتقلين أعلى.

وخلال الاعتقالات، صادرت قوات الأمن بعض متعلقات المحامين، بما في ذلك هواتفهم المحمولة، واعتقال المحامين في إيران له تاريخ طويل.

كما لم تكشف السلطات القضائية الإيرانية عن التهم الموجهة إلى المحامين المعتقلين الخمسة.