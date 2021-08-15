طالبان تعلن تسيير دوريات أمنية بالعاصمة كابول

أعلنت حركة طالبان تسيير دوريات أمنية بالعاصمة الأفغانية كابول.

وكانت الحركة قد أعلنت، الأحد، أنها أمرت مسلحيها بدخول كابول لمنع عمليات النهب.

يأتي ذلك فيما، أعلنت وسائل إعلام أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان لحماية الدبلوماسيين في مطار كابول.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ إن الحلف يساعد في إبقاء مطار العاصمة كابول مفتوحا لتسهيل عمليات الإخلاء.

وأضاف ينس ستولتنبرغ قائلآ: ناقشت الوضع في أفغانستان مع رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية كندا والدنمارك وهولندا.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد أن وصول طالبان إلى أبواب كابول يجعل "حماية" موظفيه الأفغان من أي أعمال انتقامية "أمرا أكثر إلحاحا".

وقال متحدث باسم الاتحاد: "الوضع طارىء جدا، نتعامل معه بجدية كبيرة ونواصل العمل معا، مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبلورة حلول سريعة بالنسبة إليهم الموظفون الأفغان وإلى سلامتهم. نحن على اتصال وثيق بالدول الأعضاء لتأمين أكبر قدر من الفرص ليتمكن موظفونا المحليون من الانتقال إلى مكان آمن".

وقالت طالبان الأفغانية، إنه "لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ".



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن قياديين بحركة طالبان، لم تسمهما- قولهما إنه :" لن تكون هناك حكومة انتقالية في أفغانستان ونتوقع استلام السلطة كاملة".

وتأتي التطورات المتسارعة في وقت أكد فيه مسؤول أفغاني رفيع مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد متوجها إلى طاجيكستان.



وفي وقت سابق قال ناطق باسم حركة طالبان، إن المسلحين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابول وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.

وكان مسلحو حركة طالبان قد سيطروا صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.