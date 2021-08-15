إيران تدرس وقف الطيران مع أفغانستان

قال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، محمد حسن ذيبخش، إن بلاده تدرس تعليق الرحلات الجوية ووقف الطيران مع أفغانستان.

وأوضح ذيبخش، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، وتابعتها مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، أن "هناك احتمالاً بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى أفغانستان في ظل الوضع الراهن".



وأضاف :"على الجهات الأمنية ووزارة الخارجية إرسال إخطار إلى منظمة الطيران المدني بهذا الشأن"، مبيناً "غدًا ستسير شركة طيران ماهان رحلة إلى كابول، ومن المرجح أن يتم إلغاؤها".

وشدد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني: على احتمال تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان (كابول) حتى إشعار آخر.

وفي غضون ذلك، أعلن مسؤول بوزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم"، في وقت سابق، عن صدور قرار بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى أفغانستان.

كما أعلنت مصادر متطابقة بينها الرئيس الأفغاني السابق عبد الله عبد الله، أن رئيس أفغانستان أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان في وقت كانت تحاصر فيه طالبان العاصمة كابول.

فيما أكد المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين، الأحد، ضرورة تسليم العاصمة كابول والسلطة إلى الحركة.