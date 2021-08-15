بعد حصار "طالبان" لكابول.. أردوغان يغلق حدوده مع إيران

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أمراً بإغلاق حدود بلاده مع إيران بشكل كامل، وذلك بعد محاصرة حركة طالبان للعاصمة الأفغانية كابول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان، مع وزير دفاعه، خلوصي آكار، الذي كان يتفقد الحدود التركية مع إيران، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الحكومية، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



وقال أردوغان خلال الاتصال، إنه "أصبح الكذب يسود تركيا، سوف نتغلب على هذا معًا، وسنغلق المداخل والمخارج بشكل كامل بالأسوار التي بنيناها على الحدود".

وفي تصريحات لاحقة قال أردوغان إن هناك موجة من المهاجرين الأفغان تتجه إلى دول الجوار ويمكن أن يصلوا إلى تركيا.

وأضاف في كلمة له الأحد، خلال حضوره إحدى الفعاليات في إسطنبول، قائلا:" تركيا تواجه الآن موجة لجوء كبيرة من أفغانستان عبر إيران، وإن عدم الاستقرار الذي بدأ في أفغانستان، يدعو إلى القلق، فمن الممكن أن يتدفقوا إلى دول الجوار وحتى إلى تركيا".



وأضاف:" نريد تحقيق الاستقرار في المنطقة وفي أفغانستان، ونبذل الجهود لأجل ذلك، وإن هناك واجبات حيوية تقع على عاتق باكستان لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان التي اشتد فيها الصراع في الآونة الأخيرة، لأجل ذلك، نستمر في زيادة التعاون مع باكستان. وإننا متوافقون معها على تطوير شراكتنا وتوسيعها في مجال الصناعات الدفاعية".



على الصعيد نفسه، وجرّاء التطورات نفسها، طلبت وزارة الخارجية التركية، من رعاياها في أفغانستان الراغبين في المغادرة، إبلاغ سفارتها في كابول على الفور.



جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، اليوم الأحد، نشرته على موقعها الإلكتروني، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

ومنذ أمس السبت يجري وزير الدفاع التركي، عمليات تفتيش ميدانية على الحدود التركية الإيرانية، لتكثيف الجهود ضد الهجرة الأفغانية، برفقة رئيس الأركان العامة الجنرال يشار جولار، وقائد القوات البرية الجنرال موسى أفسفير.

وتتسارع الأحداث في أفغانستان بشكل كبير ومتلاحق، بعد أن بدأت حركة طالبان باقتحام كابول من جميع الجهات، وسط أجواء هلع في العاصمة الأفغانية.

وفيما أعلن وزير الداخلية الأفغاني أن حركة طالبان بدأت اقتحام كابول من جميع الجهات، أفاد شهود عيان بأن مقاتلين من طالبان يدخلون العاصمة كابول، على الرغم من تصريح الحركة، في بيان لها، بأنها لا تريد اقتحام العاصمة بالقوة