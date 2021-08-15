أنباء عن مغادرة الرئيس الأفغاني إلى طاجيكستان عقب استقالته

قالت وسائل إعلام أفغانية وروسية، الأحد، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني غادر البلاد بعد أن قبل الاستقالة من منصبه مع زحف حركة طالبان نحو كابول.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الأفغاني لوكالة رويترز للأنباء إنه لا يمكننه الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات أشرف غني لأسباب أمنية.

بدوره، أكد مسؤول كبير بوزارة الداخلية أن الرئيس الأفغاني غادر إلى طاجيكستان.

في غضون ذلك، قال ممثل لطالبان، إن الحركة تتحقق من مكان وجود غني.

وعلق قيادي في حركة طالبان قائلا: "نتأكد من مسؤولينا في أفغانستان ما إذا كان غني غادر كابول أم لا".



وباتت الحركة على أبواب العاصمة بعد أن شنت هجمات واسعة سيطرة خلالها على معظم أراضي البلاد بعد الانسحاب الأمريكي.



الرئيس الأفغاني "زار" السفارة الأمريكية.. وهذا طلبه من "طالبان"



ومع اقتراب طالبان من العاصمة سارعت البعثات الدبلوماسية إلى غلق سفاراتها والعمل من مواقع قريبة من مطار كابول، أو مغادرتها البلاد بالفعل.

وقالت الخارجية الإيطالية إن طاقم سفارتنا في كابول يعود إلى روما اليوم الأحد.

فيما أكدت الخارجية الكندية أن موظفي سفارتها في كابول في طريقهم للعودة من أفغانستان.

يأتي ذلك فيما، أغلقت ألمانيا اليوم سفارتها في كابول مع دخول متمردي طالبان العاصمة الأفغانية.

وقالت وزارة الخارجية في برلين على موقعها الإلكتروني: "الوضع الأمني تدهور بشدة. السفارة الألمانية في كابول مغلقة اعتبارا من 15 أغسطس".



وناشدت الوزارة المواطنين الألمان مجددا مغادرة أفغانستان.



كما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية أن بلاده نقلت سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول لموقع قرب المطار الدولي بالمدينة مع تحركها سريعا لإجلاء الباقين من مترجميها الأفغان وموظفيها المحليين.



وقالت وزارة الدفاع الهولندية اليوم أيضا إنها أرسلت طائرة عسكرية إلى كابول في إطار جهودها لإجلاء الجنود الباقين.



وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستبقي على السفارة في كابول تعمل لأطول مدة ممكنة في ضوء المكاسب السريعة التي حققتها حركة طالبان على الأرض.

من جانبها، قالت السفارة الروسية في كابول إن موسكو مستعدة للتعاون مع الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نقلت عن مسؤول كبير، أن الرئيس الأفغاني، حل بسفارة واشنطن بكابول للتشاور مع الأمريكيّين.



وقال المسؤول الأفغاني الذي لم تذكر الصحيفة الأمريكية اسمه، إن الرئيس غني كان في السفارة الأمريكية للتشاور مع البعثة الأمريكية.