نيران عكار تلفح عون.. جعجع على خط دعوات الاستقالة

تتالت الدعوات لاستقالة الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد انفجار خزان وقود في عكار، أودى بعشرات الضحايا.

وبعد دعوة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الرئيس ميشال عون إلى الاستقالة.

واعتبر جعجع أن "استمرار عون والأكثرية النيابية في مراكزهم بعد كل الذي حصل يعدّ إمعانا في قتل الشعب اللبناني".

وفي بيان، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، إنه "في اليومين الماضيين عاش المواطن اللبناني ذلّاً وقهراً لم يكن لأي قوى خارجية غاشمة أو احتلال أن يلحقها بالمواطن اللبناني بهذا الشكل".

وأضاف: "كانت باكورة عذابات اليومين الماضيين انفجار التليل (بعكار) الذي أودى بعشرات المواطنين اللبنانيين".

وسأل جعجع: "ألا تستاهل كل هذه الضحايا وعذابات اللبنانيين، جميع اللبنانيين على الإطلاق، استقالة رئيس الجمهورية؟ ألم يرفّ جفن الأكثرية النيابية بعد بالرغم من كل هذه المآسي لكي تستقيل ويذهب الناس فورا للتعبير عن آرائهم وإعادة تكوين السلطة بعد كل ما جرى ويجري في لبنان؟".

ورأى أن "أقل ما ينتظره المواطن اللبناني بعد كل الذي حصل في السنوات الأخيرة هو ذهاب المسؤولين عن هذه المآسي أقله إلى البيت وترك المجال أمام الناس لكي تعيد إنتاج السلطة".

ولفت جعجع إلى أن "استمرار مكوث رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية في مراكزهم بعد كل الذي حصل يعدّ إمعانا في قتل الشعب اللبناني وسوقه زرافات زرافات إلى معتقلات التعذيب اليومي في أساليب حديثة مستحدثة من رغيف الخبز، إلى حبة الدواء ونقطة البنزين وقطرة المازوت وسرير المستشفى ونقطة المصل، وليس انتهاءً بذرة الكهرباء".

وفي وقت سابق اليوم، وصف الحريري عهد عون بعهد "جهنم"، وقال إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ".

وتابع: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال".

مستطردا "طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

وأسفر انفجار خزان وقود في شمال لبنان أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين، عن مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثمانين آخرين، في بلد يشهد أزمة محروقات حادة منذ أشهر.