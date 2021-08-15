رئيس بلدية تليل اللبنانية يكشف ملابسات انفجار عكار

كشف رئيس بلدية تليل اللبنانية جوزف منصور، الأحد، أن انفجار مستودع الوقود نتج عن إشعال قداحة، ولا صحة لما يتم تداوله عن حدوث إطلاق نار.

وقال منصور، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "الوقود كان موجودًا بالمستودع منذ 4 أشهر، وصاحبه مسجون منذ نفس الفترة".

وأضاف أن "مديرية المخابرات بالجيش كانت قد صادرت معظم كمية الوقود بالمستودع لتوزيعها على المواطنين".





وكان صهريج للمازوت انفجر، صباح الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه نقل 20 قتيلًا وأكثر من 79 مصابا من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عملية إجلاء الضحايا يشارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي، إلى جانب الصليب الأحمر، فيما تعمل أكثر من 13 سيارة إسعاف وعشرات المسعفين على الأرض.

كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.