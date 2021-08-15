السقوط في يد طالبان.. جلال آباد تنضم لطابور الهزائم

كشف مسؤول أفغاني، الأحد، عن أن حركة طالبان تمكنت من السيطرة على مدينة جلال آباد شرقي البلاد.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"رويترز" أن "حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان".

وأضاف المسؤول أنه "لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك، سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

وتتسارع التطورات في أفغانستان خلال الأيام الماضية، حيث يسعى الرئيس غني لإيقاف سقوط المدن في أيدي طالبان، بتكليف قائد جديد بمسؤولية الأمن في العاصمة، وفريق من "القادة السياسيين" للتفاوض مع "طالبان" لوقف إطلاق النار.



تحركات غني جاءت بعد سقوط غالبية المدن الأفغانية الكبرى في أيدي الحركة، حيث سيطرت قبل ساعات أيضا على مزار شريف.



وبدأت طالبان هجومها في مايو/أيار عندما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن إخراج القوات الأجنبية من البلاد بعد 20 عاما من تدخلها للإطاحة بطالبان من السلطة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001؛ ويفترض أن ينتهي هذا الانسحاب بحلول 31 أغسطس/آب.