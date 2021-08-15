من عكار إلى مرفأ بيروت.. مآسي لبنان لا تنتهي

لم تكد تمر أيام على الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت حتى داهم لبنان الذي لم تجف دموعه كارثة جديدة.

الكارثة هذه المرة في انفجار في هز بلدة تليل في عكار شمالي لبنان، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

ولم تكن نترات الأمونيوم وراء الانفجار هذه المرة بل صهريج مازوت، خلف وراءه ما لا يقل عن 20 قتيلًا وأكثر من 7 جرحى، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن "بعض الإصابات جراء الانفجار بالغة وأخرى طفيفة، فيما خرج 7 أشخاص من تحت الركام".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

جاء ذلك بعد أيام فقط منذ ذكرى انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 ودمر مرفأ بيروت ونصف المدينة وخلّف أكثر من 200 ضحية وآلاف الجرحى.

استغاثات ومطالب بالتبرع

وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عملية إجلاء الضحايا يشارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي، إلى جانب الصليب الأحمر، فيما تعمل أكثر من 13 سيارة إسعاف وعشرات المسعفين على الأرض.





كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.

الحريري على خط الأزمة





وطالب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني، الأحد، باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انفجار بعكار أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وقال الحريري، في تغريدة عبر "تويتر": "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت، وعلى مسؤولي الدولة الاستقالة بدءًا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال".

انفجار أم تفجير؟

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن مجموعة محلية تسمي نفسها "القوة الضاربة في عكار" أعلنت عن قرارها مصادرة أي شاحنة وقود تمر عبر البلدة لصالح المولدات.





وقالت المجموعة في بيان لها: "بعد تكرار مرور الشاحنات والآليات ليلا عبر مجدلا، وبعد توقف مولدات الاشتراك 24/24 بسبب شح مادة المازوت، وفي ظل وجود حالات مرضية من غسيل كلى وأوكسجين للمرضى، فإننا سنصادر صهاريج المازوت".

وتوجهت في بيان إلى نواب بالمنطقة واصفة إياهم بأنه "امتهنوا التهريب إلى الداخل السوري"، قائلة: "صهاريجكم ومصالحكم سيتم استهدافها بالنار وسيتم استهداف أبنائكم"، داعية أبناء عكار إلى مؤازرة وحماية عناصرها.

أزمة المحروقات

وكانت كل الرسائل والدعوات لمؤسسات الدولة للخروج من المأزق فشلت وسط تفاقم الأزمة وغليان الشارع اللبناني.

واختفى زيت الوقود من الأسواق وتصبب اللبنانيون عرقا في المنازل بلا إضاءة أو أجهزة تكييف، وباتوا يتخلصون بطبيعة الحال من محتويات أجهزة التبريد (الثلاجات)، في الوقت الذي يضطرون فيه للوقوف بالساعات في محطات الوقود بانتظار البنزين الذي تحول إلى سلعة نادرة.

ويقول كثيرون إن أوضاع الحياة أسوأ مما كانت عليه في الحرب الأهلية بين سنتي 1975 و1990.

ويعد هذا سقوطا جديدا باتجاه القاع في الأزمة المالية التي اندلعت أواخر 2019 بفعل عقود من الفساد وسوء الإدارة من نخبة حاكمة تواصل الفشل في العثور على حلول، بينما سقط أكثر من نصف اللبنانيين في براثن الفقر.





وقال رئيس نقابة أصحاب المخابز علي إبراهيم إن بعض المخابز وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار هذا الأسبوع، مضيفا أن هذا أمر يتعلق بطعام الناس ولا يمكن التلاعب فيه.

من جانبه قال سليمان هارون رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة إن المستشفيات تعمل يوما بيوم.. "قلة قليلة منها فحسب لديها ما يكفي ليومين أو ثلاثة أيام"، مضيفا أن الإمدادات الطبية ضئيلة وأن العاملين لا يجدون البنزين للوصول إلى العمل.

وقالت سعاد عقل، المدير العام لمعامل ألفا التي تنتج محلول الملح ومستلزمات طبية أخرى لرويترز هذا الأسبوع إن منشآتها أُغلقت لأول مرة منذ نحو 50 عاما.