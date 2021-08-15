عشرات القتلى والجرحى في انفجار صهريج مازوت شمالي لبنان

انفجر صهريج مازوت، الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه نقل 20 قتيلًا وأكثر من 7 جرحى من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن "بعض الإصابات جراء الانفجار بالغة وأخرى طفيفة، فيما خرج 7 أشخاص من تحت الركام".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
وأطلقت العديد من المستشفيات المحيطة بموقع الانفجار بينها "معن يوسف" و"رحال" استغاثات للأهالي للتبرع بالدم من جميع الفئات.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن عملية إجلاء الضحايا يشارك فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي، إلى جانب الصليب الأحمر، فيما تعمل أكثر من 13 سيارة إسعاف وعشرات المسعفين على الأرض.
كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى مكان الانفجار للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.
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