10 قتلى في هجوم بقنبلة يدوية على حافلة زفاف بباكستان

لقي ما لا يقل عن 10 باكستانيين، بينهم نساء وأطفال كانوا عائدين من حفل زفاف، حتفهم، مساء السبت، في هجوم بقنبلة يدوية.
وقالت الشرطة الباكستانية إن الهجوم استهدف شاحنة مكشوفة في مدينة كراتشي أكبر مدن باكستان، وأدى إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.
ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مع احتفال باكستان بعيد الاستقلال، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن.
وقال رجاء عمر خطاب، المسؤول البارز بشرطة مكافحة الإرهاب في كراتشي لـ"رويترز": "التحقيق الأولي يشير إلى استخدام قنبلة يدوية ويبدو أن أشخاصا يركبون دراجة نارية هم من نفذوا الهجوم".
وفي الأسبوع الماضي لقي 3 أشخاص حتفهم في هجومين منفصلين بقنابل يدوية في مدينة كويتا الجنوبية الغربية عاصمة إقليم بلوخستان.
وأعلنت منظمة انفصالية في بلوخستان مسؤوليتها عن الهجومين.
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