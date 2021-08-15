موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. أزمة لبنان ومنجم النحاس ونفط إيران

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قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا هذا يمكن أن يحدث سريعا.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إنه لن يلغي الدعم لكن سيعاد تنظيمه، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الزيادة السكانية.

أعدت جمارك دبي عرضا تعريفيا لإطلاع المشاركين بـ"إكسبو 2020" على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لتمكين الشركات من تحقيق أفضل عائد مالي.

أكدت وزارة الاقتصاد بالإمارات أنها تمتلك 4 ملحقيات تجارية رئيسية لدى أهم الشركاء التجاريين، الولايات المتحدة والصين والهند وسويسرا.

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب يطالبه بمناقشة الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد قرار وقف الدعم من قبل المصرف المركزي.

استقبل السودان، السبت، ثالث شحنة قمح أمريكي هذا العام، ضمن منحة أوسع من واشنطن تستهدف حل أزمة الخبز في البلاد.

واصلت كوريا الجنوبية تدبير احتياجاتها النفطية الهائلة دون أي استعانة بأي مصادر إيرانية لأكثر من 12 شهرا.

أفلت منجم اسكونديدا في شمال تشيلي الأكبر في العالم للنحاس، من إضراب عمالي شامل كاد يفتك بإنتاجه وأرباحه.