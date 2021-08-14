بايدن مهددا طالبان: سنرد بقوة حال المساس برعايانا

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة طالبان أن أي تهديد لرعايانا سيواجه برد عسكري. وقال الرئيس بايدن: "أبلغنا حركة طالبان أن أي إجراء يهدد مواطنينا سيواجه برد عسكري سريع وقوي"، مشيرا إلى أنه لن يورث الحرب في أفغانستان إلى رئيس الولايات المتحدة المقبل.



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