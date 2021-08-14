أكبر منجم نحاس في العالم يفلت من كابوس الإضراب

أفلت منجم اسكونديدا في شمال تشيلي الأكبر في العالم للنحاس، من إضراب عمالي شامل كاد أن يفتك بإنتاجه وأرباحه.

وأعلنت النقابة الرئيسية في المنجم، موافقة المنتسبين إليها على اتفاق مع المجموعة الإنجليزية الأسترالية "بي اتش بي" بهدف تجنب الإضراب.



وأوضحت النقابة التي ترعى مصالح 2000 عامل، أنّ قاعدتها العمالية وافقت ب"شبه إجماع" على اتفاق طرحته إدارة المجموعة من أجل عقد جماعي جديد، وألغت إشعارا بالإضراب أودعته في 31 تموز/يوليو.

وقالت "نتيجة لشبه الإجماع الصادر عن قاعدتنا العمالية، وقّعنا العقد الجماعي الجديد الذي يتضمن كافة المكاسب المنبثقة من المفاوضات".

وأكدت المجموعة بدورها التوصل للاتفاق، وأوضحت أنّ الشروط التي جرى التفاوض بشأنها ستكون سارية لمدة 36 شهرا.

تدابير إنتاجية

وقال كريستوبال مارشال المسؤول في "اسكونديدا/بي اتش بي" إنّ "الاتفاق الجديد يفسح المجال أمام تطبيق سلسلة من تدابير الإنتاجية التي ستساعد بدورها في تحدّي الحفاظ على قدرتنا التنافسية مع مرور الوقت".

وأضاف "بالتالي، إنّ ما نتطلع إليه يتجاوز صرف حوافز مالية".

وتحفظت النقابة وكذلك المجموعة عن نشر تفاصيل الاتفاق، إلا أنّ وسائل الإعلام المحلية لفتت إلى التوافق على مكافأة إنتاجية تقدّر بنحو 23 ألف دولار أمريكي وامتيازات أخرى.

وكان عمّال المنجم يطالبون بمكافأة تمنح لمرة واحدة تقديراً لجهودهم المبذولة طوال الأزمة الوبائية، وأن "تعادل قيمتها نسبة 1% من أرباح الأسهم التي راكمها المساهمون"، إلى جانب المطالبة بتأطير المسار الوظيفي وتقديم منح مدرسية لذوي الأسر.

ارتفاع تاريخي للنحاس

وقالت النقابة المركزية إنّ منجم اسكونديدا يتوقع عائدات بنحو 10 مليارات دولار للعام الحالي في ظل الارتفاع التاريخي في سعر النحاس الذي تجاوز عشرة آلاف دولار للطن الواحد في الأسواق العالمية.

وكان عمّال المنجم نظموا إضراباً استمر 44 يوماً، هو الأطول زمنياً في تاريخ العمل المنجمي في تشيلي.

وكبّد التحرك الاجتماعي خسائر مالية للمجموعة قدّرت بنحو 740 مليون دولار، ونجم عنه أيضاً انكماش الناتج المحلي لاقتصاد الدولة بنسبة 1,3%.

وتتوزع ثلاث مجموعات أسهم المنجم، هي "بي اتش بي" (57,5%) و"ريو تينتو" (30%) واليابانية "جيكو" (12,5%).

ويقع المنجم المفتوح على الهواء الطلق في صحراء اتاكاما في شمال تشيلي، على ارتفاع يتجاوز ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.

ويتم فيه استخراج نحو 1,1 مليون طن من النحاس سنوياً.

وتعدّ تشيلي المنتج الرئيسي للنحاس في العالم، بنسبة 28% من الانتاج العالمي.

وتشكل عائدات هذا المعدن الذي يتم تصدير جزء كبير منه إلى الصين، أكبر مستهلك في العالم، نسبة 10 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة اللاتينية.