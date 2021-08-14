إسقاط "مسيرتين" حوثيتين غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي في جبهتي الكسارة وصرواح غربي مأرب. وبالتزامن مع ذلك دمر طيران التحالف العربى دبابة تابعة للمليشيات الحوثية . ‏‎وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن طيران تحالف دعم الشرعية دمر دبابة تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة المشجح غرب مارب. ‏كما استهدفت مدفعية الجيش تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي الكسارة ومحزام ماس وتكبّدها خسائر في العتاد والأرواح. وفي يوليو/ تموز الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في جبهات غرب مأرب .

وسبق ذلك بيومين أن أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية جرائمها الإرهابية باستهداف المدنيين والنازحين في مأرب بالقصف الصاروخي والطيران المفخخ.



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