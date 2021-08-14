أشرف غني يعين قائدا جديدا للأمن في العاصمة كابول

عين الرئيس الأفغاني،أشرف غني، سميع السادات رئيسا للأمن في العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وسائل إعلام أفغانية رسمية إنه "تم تعيين السادات قائدا لفيلق العمليات الخاصة في ظل الأوضاع الجديدة في البلاد، والاستعدادات لمواجهة تقدم حركة طالبان".



وفي وقت سابق، قال غني، إن أفغانستان معرضة لخطر جسيم يتمثل في عدم الاستقرار بسبب الحرب المفروضة، مضيفًا أنه يعمل على جعل الحرب أكثر فتكًا وتدمير 20 عامًا من الإنجاز وزعزعة الاستقرار.

وأضاف في رسالة فيديو من صفحات القصر الرئاسي، "بينما أعلم أنك قلق على حاضرك ومستقبلك، وأؤكد لك ذلك بصفتك رئيسًا.. منع قتل وتهجير الناس".

وأشار غني إلى أنه بدأ مشاورات مكثفة على المستويين الداخلي والخارجي لمنع انتشار عدم الاستقرار والحرب والدمار والقتل، موضحًا أنه سيشارك الناس بنتائج المشاورات قريبًا.

وتحدث غني عن أن تماسك القوات الأمنية يمثل أولوية رئيسية لحكومته.

ويأتي ذلك فيما واصلت عواصم الولايات الأفغانية سقوطها في يد "طالبان"؛ حيث تمكنت الحركة من السيطرة على عاصمة ولاية باكتيكا.

وفرضت "طالبان" قبضتها على مدينة شرانة عاصمة باكتيكا الواقعة شرقي أفغانستان، لتصبح العاصمة الـ21 التي تسقط بيدها.

وبحسب ما أكده ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان فإن مسلحي الحركة دخلوا بالفعل مدينة شرانة.

وأشار إلى تمكنهم من السيطرة على كل الدفاعات الخاصة بالقوات الحكومية ودخول مكتب المحافظ ومقر الشرطة.

وتتحدث التقديرات عن سيطرة حركة طالبان على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وأكثر من ثلثي البلاد