النمسا تخالف الغرب: يتعين رحيل الأفغان

تمسكت النمسا بموقفها المتشدد تجاه ترحيل الأفغان الذين لم تقبل طلبات لجوئهم رغم أن مكاسب طالبان دفعت دولا أوروبية لإعادة النظر بمواقفها.

ونقلت وكالة‭‭‭ ‬‬‬الأنباء النمساوية عن وزير الداخلية كارل نيهامر قوله، إنه:"يجب على من يحتاجون الحماية أن يحصلوا عليها في أقرب مكان ممكن من بلدهم الأصلي".



وكانت النمسا واحدة من ست دول في الاتحاد الأوروبي أصرت الأسبوع الماضي على حقها في الترحيل القسري لطالبي اللجوء الأفغان الذين رفضت طلباتهم، لكن 3 دول، هي الدنمارك وألمانيا وهولندا، أعادت النظر في مواقفها لاحقا.

ونشرت صحيفة "أوستريخ" نتائج استطلاع للرأي أظهرت أن ما يصل إلى 90 % من المشاركين فيه يؤيدون موقف الحكومة النمساوية.

وربطت الصحيفة التأييد بقضية جنائية مشهورة في يونيو/ حزيران يشتبه فيها بقيام أربعة أفغان بتخدير واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما ما أدى إلى وفاتها.

وفي أفغانستان قال الرئيس أشرف غني، إن أولويات إدارته في ظل موجة الهجوم الكاسح لحركة طالبان هي إعادة حشد القوات الأمنية.

وأوضح في كلمة مسجلة أن "مسؤوليتنا منع المزيد من عدم الاستقرار والعنف ونزوح المواطنين".

وأشار غني ،الذي كان يعلق على تقدم طالبان صوب العاصمة كابول، إلى أنه لن يسمح لـ"الحرب المفروضة على بلادنا بالتسبب في المزيد من القتل والدمار"، مؤكدا إجراء مشاورات مع الشركاء الدوليين بخصوص الوضع في بلاده.

وتأتي كلمة غني فيما بات التقدم العسكري لطالبان أمرا واقعا، فالحركة أصبحت على مشارف كابول، العاصمة التي ستمنح، في حال سقوطها، مفاتيح الحكم للحركة وتدخل البلاد برمتها مرحلة جديدة بعد عقدين من الوجود العسكري الغربي.

وأعرب الرئيس الأفغاني عن تفهمه لما قال إنه قلق الشعب حيال مستقبله، لكن القلق حيال المستقبل أصاب كذلك البعثات الدبلوماسية، فيما تتسارع خطط إجلائها من البلاد.

واليوم السبت أيضا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وصول طلائع قواتها التي تتولى مهمة إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كابول.

وبحلول مساء غد الأحد سيكتمل وصول كتيبتين من مشاة البحرية "المارينز" وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو ثلاثة آلاف عسكري لتنفيذ مهمة الإجلاء بحسب مسؤول أمريكي تحدث لرويترز.

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر حركة طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابول.

يأتي هذا في وقت قال فيه عضو مجلس إقليمي محلي إن حركة طالبان سيطرت اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابول.