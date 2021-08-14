بعد هزيمة أرسنال.. طوارئ في قصر الرئاسة برواندا

شهد القصر الرئاسي في رواندا حالة من الطوارئ خلال الساعات الماضية في ظل غضب الرئيس بول كاجامي إثر هزيمة نادي أرسنال الإنجليزي.
وحاول المقربون من الرئيس الرواندي التهدئة من روعه إثر غضبه من أداء لاعبي نادي أرسنال وهزيمتهم 2-صفر أمام برنتفورد.
وفاز برنتفورد، الصاعد حديثا في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووجه كاجامي، وهو أحد رعاة أرسنال، انتقاداته لأداء النادي الإنجليزي من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، داعيا لإجراء تغييرات في الفريق.
ورواندا هي إحدى الدول الراعية لأرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا رواندا" على قمصان الفريق.
وقال كاجامي: "علينا ألا نقبل المستوى المتواضع أو نبرره. لابد أن يكون الفريق قادرا على تحقيق الفوز".
واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية.
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