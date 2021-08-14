على وقع إضراب الأطباء.. رئيس نيجيريا يعود لبلاده بعد رحلة علاج

عاد رئيس نيجيريا، محمدو بوهاري إلى بلاده من زيارة طبية إلى بريطانيا وسط استمرار إضراب الأطباء.

ويدخل إضراب أطباء نيجيريا الواقعة غرب أفريقيا أسبوعه الثاني.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت، أن بوهاري، وصل إلى مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، مساء الجمعة، طبقا لما ذكرته قناة "تشانالز تيليفيجن"،ومقرها مدينة لاجوس.

وكان بوهاري قد غادر نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث الكثافة السكانية، متوجها إلى لندن، في 26 يوليو/تموز الماضي، لحضور قمة تعليمية دولية والخضوع لفحوصات طبية مقررة.

بوهاري، 78 عاما، كان قد تعرض لانتقادات بسبب استخدام منشآت طبية في المملكة المتحدة على نحو منتظم، بدلا من محاولة تحسين الرعاية الصحية المحلية، منذ أن فاز في الانتخابات في عام 2015 .

يشار إلى أن أطباء نيجيريين قد بدأوا إضرابا لأجل غير مسمى في الثاني من أغسطس/آب الجاري، للاحتجاج على عدم دفع الرواتب والمطالبة ببدلات أفضل، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.