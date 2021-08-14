بدون مقاومة.. سرقة قصر أمير قطر في فرنسا

اقتحم لصوص أحدهم مسلح، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالقرب من منتجع كان الفرنسي، بحسب مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر إن اللصوص استولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى، فيما لم يكن الشيخ تميم بن حمد موجودا عندما اقتحم 4 أشخاص منزله في موان-سارتو ليل الخميس الجمعة.



وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص "لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر"، لكن هؤلاء "خضعوا لأوامره عندما رأوا السلاح".

ورغم عدم وجود أمير قطر داخل القصر عند وقوع الحادثة، لكن عدداً من أفراد عائلته كانوا في المنزل، فيما فتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم في 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينيات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.