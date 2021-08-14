الصومال.. وفاة رئيس لجنة حل الخلافات بالانتخابات العامة

توفي رئيس لجنة حل الخلافات في الانتخابات الصومالية عبدالله أبين نور، السبت، بعد معاناته مع المرض خلال الأيام الماضية في مستشفى بالعاصمة مقديشو .
وأكدت اللجنة في بيان على حسابها في فيسبوك " وفاة المسؤول في لجان الانتخابات بمرض في مشفى بمقديشو ".
وأرسل المسؤولون الصوماليون من بينهم الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان تعازيهم إلى أسرة الراحل.
وكان السيد أبين، أكاديميا وصحفيا عمل في المجالين منذ ثلاثة عقود، ونائبا في البرلمان الصومالي في فترتين ما بين عامي " 2008-2016”، وشغل أيضا منصب وزير العدل 2010-2011.
ولم تعلق لجان الانتخابات إجراءات انتخاب بديل بالمنصب الشاغر حتى الآن، جدير بالذكر بأن لوائح تنظيم الانتخابات لا تنص الترتيبات الخاصة في مثل هذه الحالات.
لكن من المرتقب تعيين رئيس الوزراء بديلا له خلال الأيام المقبلة بصفته المسؤول عن الانتخابات العامة.
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