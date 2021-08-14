عملية أمنية ضد "الشباب" الإرهابية جنوبي الصومال

يواصل الجيش الصومالي مطاردة عناصر مليشيات الشباب الإرهابية في المناطق الواقعة جنوبي ووسط البلاد. ونفذ الجيش عملية أمنية ضد مسلحي الشباب في بلدة ونلوين بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

وذكر مسؤولون بأن العملية تهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تمشيطها. وقال محافظ شبيلى السفلى في تصريح صحفي لوسائل إعلام حكومية "العمليات مستمرة حتى القضاء على مسلحي الشباب المتواجدين في المنطقة ". وفي هذه الأثناء لم تعلق السلطات الصومالية نتائج هذه العملية ما إذا كان قد ألقي القبض على عناصر من الشباب أو تم تصفيتهم في إطار العملية.

وعزز الجيش الصومالي مساعيه لمحاربة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في وقت تستمر الانتخابات التشريعية في البلاد.

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