المكسيك تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 22758 إصابة جديدة بفيروس كورونا و603 وفيات.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و68 ألفا و329 حالة، وعدد الوفيات 247 ألفا و414 حالة.
ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل المكسيك حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، التي بلغت نحو 25 ألف إصابة.
وقبل ذلك، تجاوزت المكسيك الأربعاء الماضي عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.
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