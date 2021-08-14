"أسوأ يوم".. إسبانيا تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية في الكثير من أجزاء إسبانيا في أسوأ موجة حر بالبلاد هذا العام.

ومن المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة القصوى 46 درجة مئوية في قرطبة في وقت مبكر من المساء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية "أميت".



وتحمل قرطبة الرقم القياسي للحرارة على مستوى البلاد بتسجيل 9.46 درجة مئوية في عام 2017.

وقال متحدث باسم "أميت" إن "يوم السبت سيكون أسوأ يوم. سيكون من المستحيل أن يتم تحطيم الرقم القياسي حينئذ".

وتم الإعلان عن تحذير أحمر للعديد من أجزاء الأندلس، حيث سيظل تحذير "أميت" ساريا حتى الاثنين المقبل.

وقام مربو حدائق الحيوان في مدريد وفالينسيا بتقديم أغذية مثلجة للحيوانات.

من ناحية أخرى، توجه غير العاملين إلى الشواطئ، واصطفوا أمام نوافير المياه أو ذهبوا إلى أسواق باردة ومراكز تجارية مكيفة الهواء.

ومع ذلك، لم تسجل إسبانيا أي حرائق غابات، على خلاف الكثير من دول جنوب أوروبا التي تشهد موجات حرارة ممتدة.