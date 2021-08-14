تفكيك شبكة ألغام حوثية استهدفت مياه الشرب بالحديدة

فككت "هندسة القوات المشتركة" خلال الساعات الماضية شبكة ألغام حوثية، كانت تستهدف شبكة مياه الشرب الرئيسية الخاصة بمدينة الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا عثر على شبكة ألغام مزروعة حول خط أنبوب المياه الموصل من منطقة القطيع إلى داخل مدينة الحديدة عبر شارع صنعاء، أمام شركة مطاحن البحر الأحمر.



وأكد نزع وتفكيك شبكة الألغام، فيما لا يزال المسح جاريا على طول خط الأنبوب في المناطق المحررة.

وأوضح أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت كفيلة بحرمان سكان مدينة الحديدة من مياه الشرب، الأمر الذي يؤكد مدى إجرام مليشيات الحوثي ونهجها التخريبي.

إلى ذلك لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخر، اليوم الجمعة، جراء خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في جبهات الساحل الغربي حسب مصدر عسكري تحدث لمركز إعلام ألوية العمالقة.

وأفاد المصدر بأن المليشيات التابعة لإيران حاولت استهداف مواقع متقدمة للقوات المشتركة في جبهتي المطار والصالح بمدينة الحديدة، مستخدمة قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة عيار 12.7 وسرعان ما تم التعامل معها.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران وأخمدتها، كما وجهت ضربات مركزة محققة إصابات مباشرة في أهداف مرصودة لذات المليشيات شمال شرق المطار وخلف كلية الهندسة بعد رصد دقيق لتحركات عناصرها.

وفي جنوب الحديدة أجبرت القوات المشتركة تعزيزات قادمة لمليشيات الحوثي من جهة مزارع الحسينية في مديرية بيت الفقيه على الفرار، حيث رصدت وحدات الاستطلاع تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها صوب جيوبها القريبة من منطقة الجاح في ذات المديرية.

وأكد المصدر العسكري أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الجاح الاستراتيجية حققت إصابات مباشرة بالسلاح المناسب، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات الإرهابية وإجبارها على العودة من حيث تحركت.