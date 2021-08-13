مصنع تسلا بألمانيا.. "ماسك" يربح جولة في صراعه مع حماة البيئة

في خطوة مفاجئة، دعم المرشح لمنصب المستشار الألماني، مطالبات" ماسك" بإزالة العقبات أمام إنشاء مصنع "تسلا" قرب برلين.

ودعا أرمين لاشيت، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، والمرشح لمنصب المستشار الألماني، الجمعة، إلى سرعة الموافقة على إنشاء مصنع تابع لشركة إنتاج السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" في جرونهايده قرب برلين.

تعديل حقوق رفع القضايا

ونادى لاشيت، إلى جانب رئيس الشركة إيلون ماسك بتعديل حقوق رفع الدعاوى القضائية.

وقال لاشيت: "من غير المقبول أن يرفع شخص غير مقيم في مكان الإنشاء، ولكنه يعيش في بحر الشمال، أو جبال الألب البافارية، دعوى قضائية لوقف مثل هذه المشاريع، وعلينا أن نعدل هذا شيئا ما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد لاشيت على أن اللوائح المعمول بها حاليا وضعت في الفترة التي سبقت اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف: "ولكن إذا كان الوضع خطيرا كما تقول اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ، فيجب الإسراع بالأمر".

كان اتحاد حماية البيئة، والطبيعة في ألمانيا اتهم لاشيت بأنه يسعى "على الأرجح إلى تقديم نفسه كفاعل في المسار السريع للسياسة الصناعية في ألمانيا".

ضرورة مراجعة اللوائح

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إنه من الصعب أن تصدر لوائح جديدة كل عام حتى وصل الأمر إلى أنه لا يمكن إنجاز شيء، مشيرا إلى ضرورة مراجعة اللوائح بصورة منتظمة.

وقلل ماسك، من شأن سؤال أحد الصحفيين بشأن ما إذا كان مصنع الشركة في ألمانيا سيؤدي إلى نقص إمدادات المياه في المنطقة حيث يتم تشييده.

وقال ماسك، أثناء زيارته، الجمعة، لتفقد موقع المصنع بالقرب من العاصمة برلين: "هذه المنطقة بها كثير من المياه - انظر حولك".

وأضاف:"لا, هذا خاطئ تمامًا.. الماء في كل مكان هنا.. هل يبدو المكان لك وكأنه صحراء؟ إنه أمر سخيف.. إنها تمطر كثيرا".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، تعد إمدادات المياه من القضايا التي أثارها المعنيون بحماية البيئة في إطار اعتراضهم على إقامة مصنع تسلا للسيارات، والبطاريات، والذي تأخر انجازه شهورًا عن الموعد المحدد.

وبدأت "تسلا"، في أوائل العام الماضي قطع الأشجار من أجل توفير مساحة تعادل 100 ملعب كرة قدم، من أجل بناء المصنع فوق منسوب المياه الجوفية ببلدة جرونهايده الصغيرة.

استخدام أقل للمياه

ونشرت "تسلا"، في وقت سابق هذا الأسبوع تقريرًا سنويًا عن الأضرار البيئية، أشارت فيه إلى تنامي المخاوف من ندرة المياه بسبب تغير المناخ.

وقالت الشركة إنها تستخدم موارد أقل لكل سيارة تنتجها مقارنة بغالبية شركات صناعة السيارات المعروفة، وذلك في منشآت تصنيع السيارات.

وأضافت الشركة: "مشروع التصنيع الفعال الذي نطبقه في مصانعنا الجديدة بولاية تكساس، وفي برلين-براندنبورج، سيؤدي إلى مزيد من الخفض في استخدامنا للمياه لكل مركبة".

وتقوم شركة "تسلا"، بإنشاء مصنع للسيارات بالقرب من مطار العاصمة برلين، من المقرر أن ينتج نصف مليون سيارة كهربائية هناك كل عام.

وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج في يوليو/تموز الماضي لكن أصبحت نهاية العام هي الموعد الأكثر ترجيحا الآن.

وتخطط "تسلا"، أيضا لإنشاء مصنع للبطاريات، وهو ما يؤخر الحصول على الموافقة.

وحتى الآن تقوم الشركة بالإنشاءات بناء على موافقات مبكرة، غير أن رئيس الشركة بدا واثقا من أن عملية الموافقة ستكتمل في أكتوبر/ تشرين الأول.