honor magic 3.. أسعار ومواصفات هاتف هونر الأول

أعلنت شركة هونر "Honor"، رسميا، عن سلسلة هواتفها الذكية الأحدث honor magic 3، والتي تأتي ضمن الأجهزة مرتفعة السعر.

وتعد هذه الهواتف أول خط إنتاج رئيسي لها منذ انفصالها عن شركتها الأم هواوي "Huawei"، وزودت العلامة التجارية الصينية هذه التشكيلة بمجموعة شرائح الشركة الأمريكية كوالكوم من نوع +Snapdragon 888.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم سلسلة هونر الجديدة إصدارين، هما Honor Magic 3 وHonor Magic 3 Pro، ويتشارك الطرازان في العديد من المواصفات، منها نوع المعالج والتصميم، ولكن يختلفان في إعدادات الكاميرا الخاصة بهما.

مواصفات هاتف Honor Magic 3

يتميز كل من هاتف Magic 3 وMagic 3 Pro، بشاشة ذات حواف منحنية من نوع OLED، وبقياس 6.76 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2772×1334 بكسل، تدعم إخراج ألوان 10 بت، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتحتوي على قارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

وتحتوي شاشة هواتف هونر Magic 3 على نوتش عريض أعلى الزاوية اليسرى، مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر عمق ثلاثي الأبعاد من أجل فتح الوجه بشكل أكثر أمانا.





ويمتاز كلا الجهازين بسلسلة هونر Honor Magic 3، بتصميم دائري الشكل لإعدادات الكاميرا الخلفية، تضم 5 مستشعرات مع عدسة رئيسية IMX 766 من سوني، بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بمستشعر أحادي اللون بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

بينما يحصل الطراز المتميز Pro على مستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، يدعم تقريب بصري يصل إلى 3.5x، وتقريب رقمي يصل إلى 100x.

مواصفات Honor magic 3 pro

وبالتعاون مع شركة "IMAX"، زودت هونر كاميرا هواتف "Magic 3"، بقدرات خاصة لتسجيل مقاطع فيديو سينمائية تدعم تنسيق "LOG".





وتقول الشركة الصينية إن هذه القدرات تؤدي إلى تحسينات في جودة الصورة، وزيادة المرونة في تحرير ما بعد التصوير، وتدعم الهواتف أيضا ثمانية ملفات تعريف لونية "LUT"، ثلاثية الأبعاد والتي تعمل على تحسين محتوى الفيديو الخاص بالمستخدم.

المعالج والبطارية

وتعمل الهواتف بمعالج Snapdragon 888+، المقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع "LPDDR5"، بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع" UFS 3.1" بسعة 512 جيجابايت.

وتحتوي الهواتف من هونر Magic 3 على بطارية كبيرة بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 66 وات، واللاسلكي بقوة 50 وات.





ويتمتع الإصدار العادي بسلسلة هونر Magic 3، بتصنيف "IP54 "، لمقاومة الماء والغبار، بينما يدعم طراز Pro إلى معيار أعلى "IP68"، ويعمل كلا الهاتفين على واجهة المستخدم "Magic UI 5"، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، مع خدمات جوجل Mobile.

سعر هاتف هونر Honor Magic 3

يتوفر هاتف Honor Magic 3 في تصميمين، الأول يأتي باللون الذهبي والأزرق مصنوع من الجلد الصناعي، بينما يتميز التصميم الكلاسيكي بخلفية مصنوعة من الزجاج التقليدي باللونين الأبيض والأسود، مقابل سعر 900 يورو (أي ما يعادل 16.5 ألف جنيه مصري).

سعر هاتف هونر Honor Magic3 Pro

بينما يأتي هاتف هونر Honor Magic3 Pro، بثلاثة خيارات لونية هي الأبيض والأسود والذهبي، مقابل سعر يبلغ 1099 يورو (أي ما يعادل 20.2 ألف جنيه مصري).