جندى يقتل 3 من زملائه وينتحر في قاعدة جوية بماليزيا

أطلق جندي في سلاح الجو الماليزي، الجمعة، النار على 3 من زملائه فأرداهم قتلى قبل أن يقتل نفسه بقاعدة في الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.
ولقي 2 حتفهما في قاعدة كوتا ساماراهان الجوية، قبل أن يلفظ الثالث أنفاسه الأخيرة فى عيادة قريبة، متأثرا بجراحه في وقت لاحق.
وقال قائد القوات الجوية، إقبال عبد الصمد، إنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة ودعا "الأسر المفجوعة" إلى "التحلي بالصبر" بينما تحاول الشرطة معرفة دوافع القاتل المسلح.
وأضاف عيدي إسماعيل، قائد شرطة ساراواك، الولاية الشرقية التي شهدت عملية إطلاق النار، إنه أصيب بـ"الصدمة والفزع" من حالة الهياج المسلحة، واصفا ماليزيا بأنها عادة "مكان سلمي".
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