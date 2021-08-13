الرئاسة اللبنانية تبدد شائعات وفاة عون: بصحة جيدة

نفت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة الرئيس ميشال عون، نتيجة إصابته بنوبة قلبية، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وأصدرت الرئاسة بيانا، وصلت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، جاء فيه: " ينفي مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً الأخبار المختلقة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي تندرج في إطار الإشاعات الكاذبة التي تروّج من حين إلى آخر بقصد البلبلة".

وأكد البيان أن عون "بخير ويواصل عمله المعتاد في قصر بعبدا".

وتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي خبراً عن "إصابة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بنوبة قلبية، الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى فورا، وسط معلومات عن وفاته".

وظهر عون صباح اليوم الجمعة مستقبلاً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في القصر الجمهوري، وتابع معه عملية تشكيل الحكومة.

وأكد البطريرك الراعي، عقب اللقاء، أنه "لا بد من تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق الإصلاحات، وتكون مدخلاً للحلول"، لافتاً إلى أن الجميع مسؤول من موقعه في مواجهة الصعوبات ومساعدة الناس على الصمود".

ودعا وسائل الإعلام إلى "الإضاءة على الأمور الإيجابية والمساهمة في التخفيف من التأثير السلبي للازمات على المواطنين ومعنوياتهم".