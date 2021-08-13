سعر الدولار اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 في العراق

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الجمعة، 13 أغسطس 2021، في العاصمة بغداد، ومختلف المحافظات.

وظل متوسط سعر الدولار، ثابتا في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الجمعة، عند نحو 1475 دينارا للشراء، و1485 دينارا للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

التضخم

وقالت وزارة التخطيط العراقية، إن مؤشر التضخم الشهري خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

كما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة 6.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

وقالت الوزارة إن "التضخم جاء نتيجة ارتفاع أسعار السكن بنسبة 2.1%، وارتفاع أجور اشتراك المولدات بأغلب محافظات العراق بنسبة 15.9%، وأسعار الوقود بنسبة 0.6% وأسعار الإيجارات بنسبة 0.2%".

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا قدره 1.5%، فيما سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بمقدار 1%، أما قسم السلع والخدمات المتنوعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.8%.

أسعار الدولار في العراق

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح بالعاصمة بغداد، والحارثية المركزية، في تعاملات الجمعة، نحو 1480 دينارا.

فيما سجل متوسط سعر صرف الدولار، في أربيل والبصرة، نحو 1480.5 دينار، بينما بلغ في الموصل ودهوك، نحو 1481.5 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات الجمعة، إلى نحو 1708 دينارا للشراء، و 1739.43 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، نحو 2005.61 دينارا للشراء، و 2041.32 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات الجمعة، نحو 386.35 دينارا للشراء، و 392.27 دينارا للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 394.03 دينار للشراء، و400.91 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4820.62 دينار للشراء، و4889.34 دينار للبيع.