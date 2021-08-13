أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على عدد من الشخصيات والكيانات وسفينة بتهمة التورط في "شبكة دولية لتهريب النفط تدعم "فيلق القدس" الإيراني.
وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف عددا من الأشخاص من عدة جنسيات وشبكة من الشركات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده ستواصل تعطيل أنشطة جميع من يدعم فيلق القدس الإيراني.
وكان مسؤول أمريكي أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس تشديد إنفاذ عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال ألا تعود طهران إلى المحادثات النووية أو أن تتبع نهجا متشددا إذا عادت.
وتلف حالة من عدم اليقين موعد عودة طهران للمحادثات غير المباشرة في فيينا وما إذا كان الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يرغب في استئناف المحادثات من حيث انتهت يوم 20 يونيو/حزيران أو المطالبة ببداية جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات أمريكية بحق شخصيات وكيانات تهرب النفط لصالح إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.