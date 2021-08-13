طالبان ترد على إيران: الدبلوماسيون في أفغانستان آمنون

طمأن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية المتشددة، ذبيح الله مجاهد، الجمعة، إيران بسلامة دبلوماسييها الموجودين على الأراضي الأفغانية.

صحيفة "همشهري" الحكومية الإيرانية نقلت، عبر موقعها الرسمي، عن ذبيح الله مجاهد قوله، اليوم الجمعة، إن "دبلوماسيين من دول أجنبية، بما في ذلك إيران سيكونون في أمان تام".

وأضاف ذبيح الله مجاهد أن "جميع الدبلوماسيين الموجودين في أفغانستان آمنون، ولن تكون هناك مشكلة لهم"، مشيرا بالخصوص إلى أن "دبلوماسيي إيراني في هرات (غربي أفغانستان) وأماكن أخرى يتمتعون بالأمن ولا علاقة لأحد بهم، ونحن أعطينا الأولوية لأمنهم وعلى علم بهم".

وفي وقت سابق الخميس، سيطرت طالبان على هرات ثالث مدن أفغانستان، ما يشكل محطة رئيسية في هجومها، عقب السيطرة على مدينة غزنة الإستراتيجية.

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، عن قلق طهران من تصاعد العنف في أفغانستان وأوضاع الناس والنازحين، ودعا إلى الاهتمام بالحفاظ على أرواح الأبرياء والمدنيين في ظل الوضع الراهن.

وأكد خطيب زاده هيمنة طالبان على مدينة هرات، واهتمامها الشديد بضمان سلامة وصحة الدبلوماسيين والمنشآت الدبلوماسية بشكل كامل.

ولفت إلى "التواصل المستمر" بين وزارة الخارجية والقنصلية العامة الإيرانية في هرات ومتابعة الحالة الصحية للدبلوماسيين في تلك البعثة.