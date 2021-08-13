الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لـ"حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إسقاط مسيرة تابعة لحركة حماس، اجتازت الحدود من غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مسيّرة تابعة لمنظمة حماس اجتازت الحدود من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".

وأضاف أن "المسيرة كانت تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث، وتم العثور عليها في وقت سابق اليوم".

وتابع "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة تابعة لمليشيات حزب الله بعد اجتيازها الحدود من لبنان.

وحينها، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدت قواتنا أمس، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".

وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث".

وشدد أدرعي على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".

والثلاثاء، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن حزب الله يعرض سيادة واستقرار لبنان للخطر بهجماته الصاروخية ضد إسرائيل.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.