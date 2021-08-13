سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، في شركات الصرافة وفروع البنوك في الفنادق والمطارات.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





أسعار الدولار واليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند نحو 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو، ثابتا عند نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.65 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري عند نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، ثابتا عند نحو 51.92 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.