حصيلة قياسية يومية لإصابات كورونا في المكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 24975 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و45571.

والإصابات الجديدة هي أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.



وسجلت المكسيك أيضا الخميس 608 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 246811 حالة.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير على الأرجح كما تشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

من جانب آخر أظهرت بيانات رسمية، أن جائحة كوفيد دفعت بملايين أكثر من المكسيكيين إلى حافة الفقر، والأكثر تضررا بينهم سكان مناطق تعد من أفضل الوجهات السياحية في البلاد.