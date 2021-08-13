مقتل جندي تركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل أحد جنودها شمالي العراق جرّاء هجوم بقذائف، ملقية باللوم في ذلك على حزب العمال الكردستاني.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "أصيب أحد جنودنا بجروح خطرة في هجوم بقذائف الهاون شنه حزب العمال الكردستاني على إحدى قواعدنا. لقد نُقِل إلى المستشفى حيث لم يكن ممكنا إنقاذه".



وأضافت "قمنا بالرد فورا"، موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.

وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.

وتسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وتصاعدت دعوات ومطالب في الأوساط العامة والشعبية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.