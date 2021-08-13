أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل أحد جنودها شمالي العراق جرّاء هجوم بقذائف، ملقية باللوم في ذلك على حزب العمال الكردستاني.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "أصيب أحد جنودنا بجروح خطرة في هجوم بقذائف الهاون شنه حزب العمال الكردستاني على إحدى قواعدنا. لقد نُقِل إلى المستشفى حيث لم يكن ممكنا إنقاذه".
وأضافت "قمنا بالرد فورا"، موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.
وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.
وتسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.
وتصاعدت دعوات ومطالب في الأوساط العامة والشعبية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندي تركي شمالي العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.