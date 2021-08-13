طالبان تزعم استيلاءها على قندهار ثاني أكبر مدينة بأفغانستان

زعمت حركة طالبان، الجمعة، أنّها استولت على قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

وأعلن متحدث باسم طالبان عبر حساب موثق على تويتر أنه "تم فتح قندهار بالكامل عناصرنا وصلوا إلى ساحة الشهداء في المدينة".



وقد أيّد أحد سكان المدينة هذه المزاعم بقوله لوكالة فرانس برس إنّ القوات الحكومية يبدو أنّها انسحبت جماعيّاً إلى منشأة عسكرية خارج المدينة.

من جانب أخر، نتقد زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس جو بايدن بسبب سياسته "المتهوّرة" تجاه أفغانستان، في وقتٍ تعمل الولايات المتحدة على إجلاء موظّفي سفارتها في مواجهة تقدّم طالبان.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مسلحيها على معظم خط الحدود الدولية.