مقتل شخص وإصابة 16 جراء انفجار بحافلة ركاب في روسيا

أفادت مصادر طبية لوكالة "تاس" الروسية بمقتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين جراء انفجار في حافلة ركاب صغيرة وسط مدينة فورونيج جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الصحة بالمدينة إن "انفجار الحافلة خلف 16 جريحا فيما توفي شخص واحد متأثرا بجروحه".



وتشير المصادر إلى أن 4 مصابين بحالة خطيرة، بمن فيهم امرأة بحالة حرجة.

ووقع الانفجار داخل حافلة صغيرة (ميكروباص) قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا حسب إفادات سائقها.

وفتحت النيابة العامة في المدينة تحقيقا في الحادث، وهناك روايات مختلفة قيد الدراسة، بما فيها رواية أولية لانفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وتعمل في مكان الحادث فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وأكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف الذي وصل إلى مكان الحادث، أن السلطات ستقدم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، وكلف بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.