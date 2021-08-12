قصف "مجهول" يستهدف معسكراً تركياً شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن هجوماً صاروخياً استهدف معسكر "زليكان" الذي تتخذه تركيا مقراً عسكرياً لجنودها شمالي البلاد.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن معسكر زليكان الذي يضم قوات تركية تعرض لهجوم بخمسة صواريخ من مصدر مجهول.

ولفت إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، فيما تجري تحقيقات حول ملابساته.

وتتخذ القوات التركية من مواقع في عمق الأراضي العراقية قواعد عسكرية لها، بينها معسكر زليكان عند أطراف محافظة نينوى شمالي البلاد.

ومؤخرا، كشف وزير الدفاع التركي أكار خلوصي عن سعي بلاده لتوسيع عدد القواعد العسكرية في العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

وقبل يومين، هددت فصائل مسلحة بشن هجمات تستهدف مقار جنود تركيا في العراق وبعثاتها الدبلوماسية.

وفي وقت سابق الخميس، طالبت السفارة التركية ببغداد، في وثيقة مسربة، القوات العراقية بتعزيز تدابيرها الأمنية على خلفية معلومات تفيد بوجود مخططات لاستهداف مقارها في العراق بهجمات صاروخية.

ومنذ أكثر من عام، تواصل تركيا عملياتها العسكرية داخل العراق وخروقاتها بحق السيادة، دون الاكتراث لمطالبات بغداد بوقف اعتداءاتها وخرق مواثيق حسن الجوار.