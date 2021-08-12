ضحايا جراء إطلاق نار في بريطانيا.. والشرطة: ليس عملا إرهابيا

لقي عدة أشخاص مصرعهم، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق نار بمدينة بليموث جنوب غرب بريطانيا، وسط تأكيدات بأن السلطات لا تعتبر الحادث عملًا إرهابيًا.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "هناك العديد من الضحايا في حادث إطلاق نار "مأساوية" في بليموث، وقد تم إطلاق النار على المهاجم.
وأضافت:"الحادث في بليموث صادم، ولكن لا يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي، ويعتقد أنه تم احتواء الحادث ".
وحثت وزيرة الداخلية المواطنين على التزام الهدوء، واتباع نصائح الشرطة، والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة عملهم".
ومن جانبه، قال لوك بولارد، عضو البرلمان عن بليموث، إنه "كان يومًا قاتمًا للغاية لمدينتنا ومجتمعنا".
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