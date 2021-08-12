موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. حلم فرنسا ومدن لا تفوتك بهولندا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تأمل فرنسا في استقبال 50 مليون سائح أجنبي هذا الصيف معظمهم من أوروبا.
ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا مطار فرانكفورت الألماني، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، خلال يوليو، مع استمرار التعافي من الجائحة.
تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 12 أغسطس/آب 2021، نحو 86 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
غالبا ما يتوجه السياح في هولندا إلى الشواطئ ويفوتهم فرصة التعرف على 3 درر تاريخية في شرق البلاد؛ وهي مدن زوتفن، وزفوله، وديفينتر.
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