موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. سعر "زي فولد3" وملوك سوق الألعاب

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في التقرير التالي نتعرف معا على أهم المواصفات والأسعار لسلسلة هواتف موتورولا Edge 20 الجديدة.
كشفت شركة "سامسونج" الكورية عن نموذجين جديدين معزّزين من الهواتف القابلة للطيّ، لمواجهة المنافسة المحتدمة من شركات صينية.
تعيش ألعاب الفيديو انتعاشة قوية على صعيد الصناعة التي تشهد نموا مطردا، يبدو أنه سيستمر خلال السنوات الأربع المقبلة.
أعلنت شركة إتش بي الأمريكية، اليوم الخميس، عن إطلاق اثنين من الأجهزة الجديدة المزودة بنظام التشغيل جوجل "كروم أو إس".
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